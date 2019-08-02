Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа

В надзорном ведомстве напомнили, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти.

Прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственности за участие в несогласованном митинге, который планируется 3 августа. А организатору Любови Соболь вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона.

— В Интернете, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии — шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что любые попытки провести несогласованный митинг являются прямым нарушением закона. Стражи правопорядка примут все меры, чтобы пресечь беспорядки, провокации и действия, которые могут нарушить общественную безопасность.

Ранее СК сообщил о пяти задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля.