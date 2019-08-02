Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве отказался признать вину

По версии следствия во время несогласованного митинга Жуков хватал омоновца за лицо.

Задержанный ранее фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков отказался признать вину в насилии в отношении бойца ОМОН и участии в массовых беспорядках.

— Вину не признаём, — сказал Жуков и добавил, что пока воздержится от официальных комментариев.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил уже о пятерых задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля. Имена троих известны: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Жукову предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, во время несогласованного митинга он хватал омоновца за лицо. Сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте задержанного.