Врачи рассказали десантникам об опасности купания в фонтанах

К примеру, во время празднования можно поскользнуться и удариться о бетонное или каменное дно.

Омовения в фонтанах в день Воздушно-десантных войск 2 августа — традиционное действие для всех десантников. Однако такие забавы чреваты проблемами со здоровьем, предупреждают в Депздраве Москвы.

— Фонтан — это инженерное сооружение. В нём могут находиться трубы, насосы, приборы подсветки и электропроводка, которая опасна, если окажется повреждённой, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, в фонтане есть вероятность поскользнуться и удариться о бетонное или каменное дно. Также в воде можно подхватить инфекции, которые распространяют дикие животные.

В депздраве добавили, что в фонтаны добавляют специальные вещества, препятствующие образованию водорослей. Они могут нанести вред здоровью человека, поэтому умываться и пить из фонтанов категорически запрещено.

Ранее Лайф сообщал, что медики назвали болезни, с которыми нельзя купаться.