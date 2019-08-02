Москвичей атакуют тропические постельные клопы

Люди узнают о неприятном соседстве по появляющимся после сна укусам на теле. Особенно страдают аллергики.

Москву наводнили тропические постельные клопы, которые чрезвычайно живучи и размножаются с невероятной скоростью. Если паразит, случайно привезённый с отдыха, попадёт хотя бы в одну квартиру, это может спровоцировать заражение всего дома, предупреждают эксперты. По данным МК, в последнее время в городе возросло количество вызовов специалистов служб дезинфекции.

Чаще всего люди замечают присутствие клопов по появляющимся после сна укусам на теле. Если вы заподозрили, что в вашей квартире завелась живность, но точной уверенности нет, дезинфекторы советуют для начала чaще менять постельное белье. Но если вы увидели хотя бы одно насекомое, нужно незaмедлительно вызывaть специaлистов. Причём "Вечерняя Москва" призывает к особой бдительности москвичей-аллергиков.

— Во-первых, они вызывают аллергию. То есть фактически каждый третий человек имеет аллергию на их укусы. Но, к счастью, наукой пока не доказано, что они переносят какую-либо инфекцию или заразу, — пояснил изданию ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев.

Напомним, что клопов можно "подцепить" даже в пятизвёздочном отеле. Об этом туристов предупредил британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев. Чтобы избежать нежелательной встречи, он посоветовал путешественникам перед заселением взять фонарик, снять простыню и осмотреть матрас, щели кровати и изголовье на наличие насекомых. А вот чемодан с вещами он посоветовал хранить в ванной или душе: так насекомым будет труднее в него забраться.