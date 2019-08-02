В Москве "ленд-крузер" втолкнул "мерседес" в отделение Сбербанка — видео

Сотрудник банка, на рабочее место которого пришёлся удар, находился на выходном.

Водитель "тойоты лэнд-крузер" в Москве при парковке у отделения Сбербанка на улице Миклухо-Маклая, 55 по неизвестной пока причине протаранил рядом стоящий также недешёвый внедорожник "Мерседес". Тот от удара вылетел на крыльцо здания и едва не пробил стеклянную стену.

От удара "мерседеса" в помещении оторвало радиатор отопления. Отделение затопило, и выключился свет.

По данным Лайфа, в этот день у сотрудника банка, место которого расположено как раз за этой стеной, был выходной. Пострадал только водитель "ленд-крузера". Он разбил голову.

Ранее Лайф назвал причину страшного ДТП с пятью погибшими на Ставрополье.