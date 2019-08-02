Москвичка заявила, что на протяжении 16 лет её насиловал отец

Правоохранительные органы проводят проверку по этому факту. Не уточняется, почему женщина обратилась в полицию только сейчас.

В Москве 31-летняя женщина написала заявление в полицию, обвинив своего отца в многолетнем регулярном сексуальном насилии. Об этом сообщает АГН "Москва".

Как заявила потерпевшая, родитель насиловал её на протяжении 16 лет. Сейчас заявительнице 31 год, её отцу — 58. По её словам, многочисленные случаи сексуального насилия происходили в квартире на Тимирязевской улице в одноимённом районе на севере Москвы.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления. Не уточняется, почему женщина обратилась в полицию только сейчас.

Ранее Лайф сообщал, что СК не возбудил уголовное дело против отца сестёр Хачатурян.