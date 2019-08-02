СК не возбудил уголовное дело против отца сестёр Хачатурян

По словам адвоката, сначала необходимо, чтобы следователь вынес постановление об отказе возбудить уголовное дело из-за смерти мужчины.

Следственный комитет России не будет возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его трёх дочерей, сообщил РИА "Новости" адвокат Алексей Паршин.

По его словам, сначала необходимо, чтобы следователь вынес постановление об отказе возбудить уголовное дело из-за смерти Хачатуряна.

— Это постановление не реабилитирующее, так как в нём перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт, — сказал адвокат.

Как отметил Паршин, если родственники не будут согласны с таким постановлением, то для реабилитации умершего и доказывания его невиновности уголовное дело возбудят.

Ранее стало известно о том, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей. Дело выделили в отдельное производство, уголовное дело возбуждать не стали.

Мать убитого отца сестёр Хачатурян назвала его невиновным, а их аморальными