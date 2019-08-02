СМИ узнали подробности введения санкций против России из-за дела Скрипалей

Нашей стране вменяют, что она не представила неких "гарантий", требуемых в соответствии с законодательством США.

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Об этом РИА "Новости" сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. О каких гарантиях идёт речь, пока не уточняется.

— После первого пакета санкций в ответ на использование Россией "Новичка" при покушении на частное лицо в Соединённом Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций, — сообщил неназванный чиновник.

О том, что антироссийские санкции из-за дела Скрипалей всё-таки будут введены, ранее сообщила Politico со ссылкой на двух американских официальных лиц. Ввести второй пакет санкций против России американского лидера призвали демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол. Этот пакет был подготовлен в мае 2019 года.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом российские спецслужбы, но до сих пор ни одного доказательства их обвинения представлено не было.