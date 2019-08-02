Памфилова призвала кандидатов в Мосгордуму вместо митингов идти в ЦИК

Также она призвала оппозиционных кандидатов думать о людях и не подставлять их под удар.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму "биться в цивилизованном диалоге", а не устраивать беспорядки.

— Мы их всех (незарегистрированных кандидатов. — Прим. Лайфа) ждём у нас в ЦИК. Что касается их прав, мы в меру своих сил будем их защищать, — сказала Памфилова.

Кроме того, она призвала оппозиционных кандидатов "думать о людях" и ради собственных интересов не подставлять их под удар, "ломая судьбы". Также она посоветовала выбирать места для митингов, где не будут нарушаться права обычных граждан, а активистам будут гарантированы их конституционные права на демонстрации.

Памфилова отметила, что в ЦИК уже поступили жалобы от незарегистрированных кандидатов. Среди них — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Екатерина Игнатова, Юлия Галямина и Александр Руденко. Уточняется, что ЦИК не будет рассматривать заявления кандидатов Ивана Жданова и Кирилла Гончарова. Первый подал иск в суд, второй сам отозвал своё заявление.

Ранее Лайф сообщал, что по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны ещё пять человек.