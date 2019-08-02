Десантники искупались в фонтане парка Горького, несмотря на холод

Традиционные купания голубых беретов в фонтане проходили под выкрики "За ВДВ!".

В День Воздушно-десантных войск в столичном парке Горького десантники по традиции искупались в фонтане, несмотря на прохладную погоду.

Праздник посетили как действующие бойцы ВДВ, так и те, кто уже отдал свой воинский долг. Многие голубые береты пришли в парк в военной форме и принесли флаги России и Воздушно-десантных войск. Традиционные купания проходили под выкрики "За ВДВ!".

В парке работала полевая кухня, которая пользовалась большой популярностью. Вечером по традиции выступит перед зрителями коллектив "Голубые береты". За общественным порядком на празднике следят росгвардейцы. Также там работают кинологи.

Ранее врачи рассказали десантникам об опасности купания в фонтанах.