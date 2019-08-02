На Урале в собственном доме расстреляна семья

По данным полиции, неизвестный убил главу семейства, его супругу и тяжело ранил их дочь.

Сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте убийства семьи в селе Тимофеево в Свердловской области. В частном доме были обнаружены тела супружеской пары с огнестрельными ранениями. Также в доме находилась раненная дочь убитых 1998 года рождения. Девушку экстренно госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга. Её состояние оценивается как стабильно тяжелое.

— По факту данного происшествия органами СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что по данному делу работает усиленная следственно-оперативная группа совместно с оперативниками уголовного розыска полиции. В МВД уточняют, в настоящий момент выполняется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию преступления "по горячим следам" и задержанию подозреваемого.

— Раскрытие этого чудовищного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Представители МВД совместно с нашими коллегами из регионального СКР отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения, устанавливают род их деятельности. На причастность к убийству оперуполномоченные проверяют, в том числе, лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям, — сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Как сообщал Лайф, аналогичное по жестокости преступление ранее произошло в Хорватии. Мужчина застрелил бывшую жену, её нового партнёра и четверых детей. Преступник скрылся.