Путин продлил "дачную амнистию" до 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает "дачную амнистию". Новый срок установлен до 1 марта 2021 года вместо 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На сокращении предлагаемого срока продления с 2022 до 2021 года настаивало правительство. В кабмине посчитали, что времени будет достаточно для упрощённого порядка оформления собственности.
Бессрочный закон делает норму о праве субъектов федерации устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ.
"Дачная амнистия" была в силе на протяжении 13 лет, она была завершена 1 марта этого года.
Ранее Лайф писал, как правильно зарегистрировать дом по "дачной амнистии".
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