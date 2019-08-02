Захарова назвала новые санкции США против России откровенной провокацией

Она отметила, что это 72-й подобный шаг со стороны Вашингтона менее чем за 20 лет.

Соединённые Штаты воспользовались британской инсценировкой отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери для обострения отношений с Россией. Так новые ограничительные меры со стороны Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Эта откровенная провокация, участников которой до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения, вновь служит предлогом для готовящихся санкций против российской стороны на основании американского закона 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием" и изданного накануне специального исполнительного распоряжения Белого дома, — заявила Захарова.

Она напомнила, что Россия, в отличие от США, уже давно полностью ликвидировала запасы химического оружия. Вместе с тем она добавила, что новыми санкциями Штаты, по сути, дублируют уже ранее введённые меры.

По её словам, это 72-й подобный шаг со стороны Вашингтона с 2011 года. И это "наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обречённость новых".

Напомним, что антироссийские санкции из-за дела Скрипалей всё-таки будут введены, ранее сообщила Politico со ссылкой на двух американских официальных лиц. Ввести второй пакет санкций против России американского лидера призвали демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол. Этот пакет был подготовлен в мае 2019 года.