Apple приостановила прослушку пользователей Siri

В компании заявили, что ведут "тщательный анализ" ситуации и во время проверки не будут изучать те записи, которые получили через помощника.

Apple приостановила глобальную программу сообщений, которыми пользователи обмениваются с помощью голосового ассистента Siri, сообщает The Verge со ссылкой на представителя компании.

В компании заявили, что ведут "тщательный анализ" ситуации и во время проверки не будут изучать те записи, которые получили через Siri.

— Кроме того, в рамках будущего обновления программного обеспечения пользователи смогут выбирать, участвовать ли в программе оценки, — заявил представитель компании.

Ранее стало известно, что записи прослушиваемых сообщений посредством Siri, которые компания анализирует для улучшения голосового помощника, часто содержат конфиденциальную информацию, в частности адреса клиентов, медицинские назначения. Однако, как утверждают в Apple, прослушивание проводится исключительно для технического совершенствования.