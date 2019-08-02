Путин подписал закон об увеличении детских пособий для ряда семей

На данный момент величина пособия для детей, которые старше 1,5 лет, составляет 50 рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит большему количеству российских семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка, а также продлит выплаты на детей до трехлетнего возраста для ряда семей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработало правительство России. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей при назначении ежемесячной выплаты по рождению первого или второго ребёнка, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую установили в соответствующем субъекте.

В то же время для таких семей введут ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума. На данный момент величина пособия для детей, которые старше 1,5 лет, составляет 50 рублей.

Закон также предусматривает увеличение до трёх лет со дня рождения ребёнка срока, когда можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.

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