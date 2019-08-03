В Ингушетии ушёл в отставку постпред региона при президенте РФ

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Фото © Постоянное представительство Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации

Алихан Цечоев уволился по собственному желанию, так как переходит работать в Минкавказа.

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности постоянного представителя региона при российском президенте и вице-премьера правительства республики Алихана Цечоева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Цечоев уволился по собственному желанию, так как переходит работать в Минкавказа.

Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности, — сообщил собеседник агентства.

Цечоев был главой постпредства Ингушетии при президенте России с декабря 2016 года. Он работал в Фондах социального страхования региона и России, а также был первым заместителем председателя правительства Ингушетии.

Ранее на Украине набрала нужное число голосов петиция об отставке главы Офиса президента Владимира Зеленского.

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