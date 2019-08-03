В Ингушетии ушёл в отставку постпред региона при президенте РФ

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности постоянного представителя региона при российском президенте и вице-премьера правительства республики Алихана Цечоева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Цечоев уволился по собственному желанию, так как переходит работать в Минкавказа.
— Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности, — сообщил собеседник агентства.
Цечоев был главой постпредства Ингушетии при президенте России с декабря 2016 года. Он работал в Фондах социального страхования региона и России, а также был первым заместителем председателя правительства Ингушетии.
Ранее на Украине набрала нужное число голосов петиция об отставке главы Офиса президента Владимира Зеленского.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram