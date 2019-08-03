В Забайкалье убийца 13 лет прятался в лесу

22 июня 2006 года в городе Могоча 46-летний местный житель в алкогольном опьянении ударил ножом свою знакомую.

В Забайкальском крае арестован мужчина, который 13 лет скрывался в лесу после убийства своей знакомой, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По информации следствия, 22 июня 2006 года в городе Могоча 46-летний местный житель в алкогольном опьянении ударил ножом свою знакомую. Мужчина также попытался напасть ещё на одну женщину, однако она смогла убежать.

Совершив преступление, мужчина скрылся в лесу, где соорудил себе зимовье. Там он прожил 13 лет до тех пор, пока место его укрытия не вычислили сотрудники правоохранительных органов.

Могочинский межрайонный прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу мужчины и взял расследование дела под особый контроль.

Ранее в Сети появилось видео жестокого убийства полицейского в Сургуте.