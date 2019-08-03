Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов

Депутат подчеркнул, что любой артист имеет право на свободу самовыражения и творчество, но необходимо поставить определённые границы.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".

Депутат предложил разработать правила для таких артистов, как Мадонна и Rammstein, и, например, запретить им критиковать со сцены российские традиции и законодательство.

— К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, в России высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства, — приводит агентство слова Милонова.

По мнению депутата, такой же линии поведения придерживается и немецкая музыкальная группа Rammstein, которая сейчас гастролирует по России. Как считает Милонов, во время своего выступления в Москве музыканты показали "неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона".

Однако депутат подчеркнул, что любой артист имеет право на свободу самовыражения и творчество, но необходимо поставить определённые границы, которые не должны переступать приезжие гости.

— В данном случае прошу вас оценить возможность введения дополнительных правил для иностранных артистов, прибывающих в нашу страну, — пишет Милонов в обращении на имя Лаврова.

С точки зрения депутата, зарубежные певцы, художники и артисты не должны публично участвовать в политике, подвергать критике законодательство России, а также её культурные, религиозные и другие традиции во время своих выступлений и гастролей.

Ранее Виталий Милонов потребовал запретить немецкой рок-группе Rammstein приезжать в Россию из-за "гей-пропаганды" во время выступления в Москве.