Российский Су-57 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
— На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57, — рассказали агентству.
Кроме того, истребитель будет участвовать в лётной программе авиасалона.
Производство российского Су-57 стартовало в 2019 году. В "Рособоронэкспорте" рассказали, что истребитель покажут иностранным делегациям на авиасалоне, однако не уточнили, в каком формате будет происходить показ. До этого истребитель участвовал лишь в лётной программе и никогда не демонстрировался в статике.
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