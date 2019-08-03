Российский Су-57 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Кроме того, истребитель пятого поколения будет принимать участие в лётной программе авиасалона.

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57, — рассказали агентству.

Кроме того, истребитель будет участвовать в лётной программе авиасалона.

Производство российского Су-57 стартовало в 2019 году. В "Рособоронэкспорте" рассказали, что истребитель покажут иностранным делегациям на авиасалоне, однако не уточнили, в каком формате будет происходить показ. До этого истребитель участвовал лишь в лётной программе и никогда не демонстрировался в статике.

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