Названа зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник на этом посту Пётр Порошенко. Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на Госуправление делами главы государства.

Так, в июне Зеленский получил 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей), из них он уплатил налогов на сумму 5460 гривен (14 тыс. рублей).

— Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено, — указали в управделами.

Ранее был раскрыт размер первой зарплаты Зеленского на посту президента.