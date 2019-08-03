Синоптики пообещали прохладную погоду с дождями в Москве 3 августа

По данным метеорологов, условия в столице будет определять тыловая часть обширного и высокого циклона, который отправился в Республику Коми.

Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и температура воздуха на четыре-пять градусов ниже климатической нормы — такая погода ожидает москвичей и гостей столицы в субботу, 3 августа, сообщают специалисты погодного центра "Фобос".

— Температура воздуха +16…+18°, в Подмосковье ожидается +14…+19°. Ветер северо-западный четыре-девять м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы, — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее в МГУ рассказали, когда ждать конца аномальной погоды в России.