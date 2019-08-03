Разъярённый бык устроил погром в Колорадо — видео

На кадрах видно, как животное сшибает детскую коляску. К счастью, родители успели забрать из неё малыша.

😱😱HOLY COW: A longhorn got loose in downtown Colorado Springs during the Ride for the Brand Cattle Drive. pic.twitter.com/ZKyuvCmRTb — KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) August 2, 2019

В американском штате Колорадо сбежавший с соревнований погонщиков скота бык устроил настоящий переполох. Бешеное животное металось по улицам города Колорадо-Спрингс и сносило всё на своём пути. На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как бык сбивает детскую коляску. Но ребёнка внутри не было, его успели достать из неё родители.

Кроме того, бык ворвался в торговый центр, пробив огромными рогами стеклянные окна и двери здания. Вскоре к месту происшествия подоспели погонщики. При помощи лассо ковбоям удалось заарканить быка.

Ранее Лайф сообщал, что взбесившийся бык насмерть забодал хозяйку в Омской области.