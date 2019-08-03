Названа предварительная версия пожара в центре Москвы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" 

Площадь пожара в четырёхэтажном здании в центре столицы достигла пяти тысяч квадратов.

Пожар в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, мог произойти из-за занесённого огня.

— Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами, — передаёт РИА "Новости" слова представителя экстренных служб столицы.

Напомним, возгорание произошло в пустующем четырёхэтажном здании постройки начала 1917 года. При обрушении горящих конструкций пострадал пожарный. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратов. В тушении участвовали 80 человек и 17 единиц техники, а также два вертолёта Московского авиационного центра.

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