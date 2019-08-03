В столичном супермаркете сняли на видео драку охранника с покупателями

По словам очевидцев, он заметил момент кражи водки и вернул недобросовестных покупателей обратно.

В одном из супермаркетов в столичном районе Сокольники произошла драка охранника и посетителей. Как рассказали Лайфу очевидцы, из магазина "Билла" два покупателя решили вынести водку, не заплатив за неё.

Охранник магазина заметил момент кражи и вернул недобросовестных покупателей обратно. Водку выложили на место. На этом конфликт мог закончиться, но на выходе из супермаркета один из покупателей толкнул охранника. Тот не выдержал и полез в драку.

По данным Лайфа, в этой борьбе победил охранник. Один из хулиганов ушёл с разбитым носом.

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