Кевин Спейси впервые выступил на публике после обвинений в домогательствах

Американский актёр Кевин Спейси, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам, впервые появился на публике, сообщает The Daily Beast.
Отмечается, что он посетил Национальный музей Рима. Спейси на английском языке продекламировал поэму "Боксёр" рядом со скульптурой "Кулачного бойца". Произведение повествует об истощённом бойце, брошенном на произвол судьбы.
Стихотворение написал итальянский поэт Габриэле Тинти, вдохновившись скандалом вокруг персоны актёра. Выступление артиста встретили аплодисментами.
Ранее Лайф сообщал, сколько Кевин Спейси потерял за время сексуальных гонений.
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