ЦИК Украины огласил итоги выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия Украины огласила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных парламентских выборах.
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 37, партия "Батьковщина" — 24, "Европейская солидарность" — 23, партия "Голос" — 17 мест.
Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоялись на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирала 43,16%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 13,05, "Батьковщина" Юлии Тимошенко — 8,18, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,10%. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" замыкает пятёрку, набрав 5,82%.
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