Российские туристы не могут улететь из Болгарии из-за задержки авиарейсов

Российский союз туриндустрии готовит обращение в болгарское Министерство транспорта с просьбой как можно скорее решить проблему.

В аэропорту болгарского курорта Бургас вот уже более 15 часов не может улететь домой более сотни российских туристов, многие из которых с маленькими детьми. Сразу несколько рейсов авиакомпании Bulgaria Air, которые должны были доставить россиян в Москву, постоянно переносятся.

— Наш рейс должен был вылететь из Бургаса в субботу в 5:20 в Шереметьево, борт полный. За пять минут до отправления на табло вылета высветилось новое время — 9:35. После требования объяснить ситуацию объявили, что рейс перенесён. В 9:35 на табло время вылета изменилось на 12:40, но на стойке информации нам сообщили, что рейса не будет, — сообщил порталу "Интерфакс-туризм" один из пассажиров этого рейса.

По словам другого пассажира рейса, представители авиакомпании ничего не объясняют людям, лишь сообщают о новом планируемом времени вылета, а потом снова его переносят. Через три часа после отмены первого вылета пассажирам после жалоб раздали по бутерброду и бутылке воды. Позднее днём привезли горячее питание.

— Представитель авиакомпании общаться не хочет, к пассажирам не выходит. Ничего не предпринимают. Люди голодные, с детьми сидят в зале вылета и не знают, когда полетят, — добавил мужчина.

Пассажиры задержанного рейса обратились в Российский союз туриндустрии (РСТ) с просьбой о помощи.

— РСТ готовит обращение в Министерство транспорта Болгарии с копией министру экономики, энергетики и туризма. Будем просить вмешаться и помочь с решением вопроса, — пояснили агентству в пресс-службе организации.

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