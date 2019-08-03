Около 20 человек погибло при взрыве на базе ВВС Сирии

По сообщениям СМИ, также много пострадавших. Причиной стал взрыв старого боеприпаса.

Сегодня на базе сирийских ВВС в Шайрате в провинции Хомс произошёл взрыв. Как сообщает SANA, причиной стала ошибка в обращении со старыми боеприпасами. Их перемещали.

Телеканал Al-Alam сообщает, что погибло около 20 человек, в том числе офицеры. Много раненых, поэтому число жертв ещё может вырасти.

Напомним, именно по этой авиабазе в 2017 году США нанесли ракетный удар под предлогом того, что власти Сирии якобы совершили атаку с применением химоружия в городе Хан-Шейхун.