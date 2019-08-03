Зеленский назвал время и место встречи с Трампом

Об этом украинский президент рассказал журналистам во время своего визита в Трускавец.

Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретится с американским президентом Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

— Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре в Вашингтоне, — рассказал Зеленский во время встречи с журналистами в Трускавце Львовской области.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают дату визита Владимира Зеленского. Как сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, главной темой встречи двух лидеров станет сфера безопасности. Напомним, Зеленский и Трамп уже проводили переговоры по телефону.