Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в подмосковном лагере

На данный момент проводится отбор проб продуктов питания, воды, а также смывов с рук персонала.

После сообщения о пищевом отравлении детей в Подмосковье специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

— Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об ухудшении самочувствия детей в лагере "Олимп" Коломенского района Московской области выехали на объект для проведения эпидемиологического расследования, — сказано в сообщении.

На данный момент проводится отбор проб продуктов питания, воды, а также смывов с рук персонала, ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщил, что в подмосковном оздоровительном лагере "Олимп" отравились восемь детей в возрасте от девяти до 15 лет. Их доставили в Коломенскую районную больницу. Госпитализированные ребята были из Москвы, Астраханской области и Воскресенска.