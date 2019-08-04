Американские СМИ заявили о стремительной модернизации российского флота

В американском журнале The National Interest появилась статья про главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ РФ, прошедший в Петербурге 28 июля. В США полагают, что на этом параде Москва показала всю мощь своего флота.

Как указал автор статьи, в параде участвовал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн с противолодочной и противоторпедной системой "Пакет-НК". Американцы отметили и новый корвет "Гремящий", и дизельную подводную лодку "Кронштадт" проекта "Лада". По мнению журналистов, Россия, модернизируя судна и развивая судостроение, меняет наследие советского флота.

— Именно такой прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота. Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьёзные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов, — пишет журналист.

Напомним, во время парада по акватории Невы прошли 43 корабля и катера. Парад принимал президент России Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что РФ намерена построить уникальный по своим возможностям флот.