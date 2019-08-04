Киану Ривз ужаснул своим торсом даже самых преданных фанатов

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Популярный и горячо любимый во многих уголках нашей планеты актёр Киану Ривз был пойман назойливыми папарацци с голым торсом, и эти фотографии отнюдь не привели в восторг даже самых преданных его фанатов.

Время и место, где всё происходит, не уточняется, однако, глядя на фото, можно легко определить, что на нём действительно изображён Киану и что пребывает актёр сейчас явно не в лучшей форме.

Я его пожизненный фанат. Но это ужасно, — написал PastorCheryl‏.

Иисус! Что за фу... — недоумевает ExiledCaste.

Джон Уикенд, — сыронизировал Ilya Danilov‏.

К такому жизнь меня ещё не готовила, — признался Onew4214.

Впрочем, нашлись и более внимательные пользователи, которые заметили, что, судя по всему, фото сделано на съёмочной площадке и на самом деле с Киану и его физической формой и причёской всё в порядке.

Ранее СМИ сообщали, что Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа".

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