Киану Ривз ужаснул своим торсом даже самых преданных фанатов

Популярный и горячо любимый во многих уголках нашей планеты актёр Киану Ривз был пойман назойливыми папарацци с голым торсом, и эти фотографии отнюдь не привели в восторг даже самых преданных его фанатов.

Время и место, где всё происходит, не уточняется, однако, глядя на фото, можно легко определить, что на нём действительно изображён Киану и что пребывает актёр сейчас явно не в лучшей форме.

keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm — keanu doing things (@keanuthings) 2 августа 2019 г.

— Я его пожизненный фанат. Но это ужасно, — написал PastorCheryl‏.

— Иисус! Что за фу... — недоумевает ExiledCaste.

— Джон Уикенд, — сыронизировал Ilya Danilov‏.

— К такому жизнь меня ещё не готовила, — признался Onew4214.

Впрочем, нашлись и более внимательные пользователи, которые заметили, что, судя по всему, фото сделано на съёмочной площадке и на самом деле с Киану и его физической формой и причёской всё в порядке.

Ранее СМИ сообщали, что Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа".