США разъяснили применение новых санкций против РФ

В Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение нового пакета санкций против РФ, введённого по делу Скрипалей.

Документ даёт определения ключевым понятиям ограничений. При этом "американский банк", который упоминается в указе, трактуется как финансовая компания вообще. То есть помимо банков это могут быть инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды, брокеры и дилеры ценных бумаг и прочие организации.

Любой долларовый платёж осуществляется через американский банк-корреспондент. Теперь же этим банкам запрещается участвовать в первичных размещениях российского государственного долга.

При этом новые санкции не затронут облигации федерального займа — рублёвые заимствования Правительства РФ. Также американским инвесторам не запрещают торговать российскими ценными бумагами, в том числе евробондами, на вторичном рынке.

Ограничения начнут действовать с 26 августа.

Силуанов заявил, что российская экономика доказала устойчивость к санкциям