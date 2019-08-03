Силуанов заявил, что российская экономика доказала устойчивость к санкциям

Замглавы правительства министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России за последние годы доказала, что может противостоять санкциям.
— Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям, — сказал он журналистам.
По мнению министра, такую приспосабливаемость экономики к внешним ограничениям дают взвешенная бюджетная политика и гибкая макроэкономическая конструкция.
Напомним, накануне США объявили о решении ввести против России второй пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей в Великобритании. В МИД РФ назвали это надуманным предлогом и напомнили о десятках различных санкций со стороны США за последние годы. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
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