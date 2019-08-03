США официально представили новые санкции против России по делу Скрипалей

Госдеп США в ночь на субботу официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей.

— Сегодня [2 августа], в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года, США объявляют о втором пакете санкций в отношении РФ за применение нервно-паралитического вещества "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Соединённом Королевстве (Великобритания) 4 марта 2018 года, — говорится в сообщении.

В Госдепе отмечают, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, полицейского и двух гражданских, один из которых позднее умер от воздействия вещества".

— Как и в случае с первым пакетом санкций данные меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум года, — добавляется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что санкции вступят в силу после публикации уведомления в федеральном регистре США, что запланировано на "19 августа или около того".

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