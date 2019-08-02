Белый дом обнародовал суть новых санкций против России

129

Фото © Pixabay

Вашингтон в том числе будет пытаться блокировать финансирование страны со стороны международных организаций.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ с перечнем санкций, которые могут ввести в отношении России из-за дела Скрипалей, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе сказано, что необходимо противодействовать выдаче займов стране, а также оказанию финансовой или технической помощи со стороны международных финучреждений.

Такие препятствия США могут создать с помощью своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях.

Также американские банки не смогут кредитовать правительство той страны, против которой вводятся санкции. Исключительными случаями являются займы на приобретение продовольствия или сельскохозяйственных товаров.

Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнёрством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто использует отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США, цитирует РИА "Новости" замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые санкции вводятся из-за того, что Москва, как считает Вашингтон, "не предоставила гарантий в рамках американского закона" "О контроле за химическим и биологическим оружием", который применили из-за дела Скрипалей. Первый пакет санкций США ввели 27 августа 2018 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×