Белый дом обнародовал суть новых санкций против России

Вашингтон в том числе будет пытаться блокировать финансирование страны со стороны международных организаций.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ с перечнем санкций, которые могут ввести в отношении России из-за дела Скрипалей, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе сказано, что необходимо противодействовать выдаче займов стране, а также оказанию финансовой или технической помощи со стороны международных финучреждений.

Такие препятствия США могут создать с помощью своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях.

Также американские банки не смогут кредитовать правительство той страны, против которой вводятся санкции. Исключительными случаями являются займы на приобретение продовольствия или сельскохозяйственных товаров.

— Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнёрством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто использует отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США, — цитирует РИА "Новости" замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые санкции вводятся из-за того, что Москва, как считает Вашингтон, "не предоставила гарантий в рамках американского закона" "О контроле за химическим и биологическим оружием", который применили из-за дела Скрипалей. Первый пакет санкций США ввели 27 августа 2018 года.