Посольство РФ уличило США в наплевательском отношении к презумпции невиновности

Дипломаты также напомнили, что России до сих пор не предоставили доказательств её причастности к делу Скрипалей.

Новые санкции США против России по делу Скрипалей стали свидетельством пренебрежительного отношения Вашингтона к принципу презумпции невиновности, говорится в распространённом сообщении для СМИ Посольства РФ в столице США.

— США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений, — сказано в комментарии по поводу введения нового пакета санкций.

Дипломаты также напомнили, что России до сих пор не предоставили доказательств её причастности к делу Скрипалей, а Лондон до сих пор не идёт на сотрудничество с Москвой в расследовании инцидента.

— Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии, — отметили в диппредставительстве.

По мнению дипломатов, целью такой политики США является наказание тех, кто не соглашается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы. Авторы обращения отметили, что Россия не намерена раскаиваться и брать на себя ответственность за несуществующую вину по делу Скрипалей.

Напомним, Белый дом обнародовал очередной пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. По мнению Вашингтона, Москва не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ назвали новые ограничения "откровенной провокацией", а в Госдуме считают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается удовлетворить требования демократов.