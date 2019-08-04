Вторая за сутки стрельба в США: девять погибших, 16 пострадавших

Стрельба в Огайо — второе подобное происшествие за сутки. Ранее в штате Техас нападавший убил 20 человек в универмаге.

В результате стрельбы в городе Дейтоне, штат Огайо, погибло девять человек, стрелок был ликвидирован. Таким образом, общее число погибших в результате инцидента — десять. Такие данные приводит полиция города.

Также по меньшей мере 16 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл около часа ночи 4 августа в центре города. По словам очевидцев, нападавший был вооружён винтовкой. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться.