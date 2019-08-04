Вторая за сутки стрельба произошла в США, есть раненые

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

В городе Дейтон штата Огайо произошла стрельба, полиция работает на месте происшествия. Очевидцы сообщают о нескольких погибших, при этом официальной информации о пострадавших и убитых пока нет.

Инцидент произошёл около часа ночи 4 августа в центре города. Очевидцы сообщают, что стрелок был вооружён винтовкой.

Напомним, 3 августа в США произошло нападение другого стрелка, в результате которого погибло 20 человек. В универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. По неподтверждённой информации, полиция задержала трёх подозреваемых.