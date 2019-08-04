Число погибших при стрельбе в Техасе возросло до 20

Как сообщили журналистам в Университетском медицинском центре Эль Пасо, к ним доставили 13 человек, один из них скончался, а остальные находятся в критическом состоянии.

По меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в Техасе, ещё 24 человека, среди которых два ребёнка, находятся в медучреждениях в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал KTSM.

Как сообщили журналистам в Университетском медицинском центре Эль Пасо, к ним доставили 13 человек, один из которых скончался, а остальные находятся в критическом состоянии. Двое пострадавших детей находятся в детской больнице этого учреждения.

Ранее представитель пресс-службы второй больницы, "Дель Соль", Виктор Герреро рассказал РИА "Новости", что к ним доставили 11 человек, состояние двоих стабильно, а остальных девяти — стабильно критическое. По словам врача больницы, есть реальная угроза жизни двух-трёх человек из девяти, находящихся в критическом состоянии.

Утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. По неподтверждённой информации, полиция задержала трёх подозреваемых.