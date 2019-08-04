Российские военные приготовили яичницу и кофе с помощью танка Т-80

Российские военнослужащие, которые участвуют в конкурсе ремонтных бригад "Рембат-2019", проходящем в рамках пятых Армейских международных игр (АрМИ-2019), приготовили завтрак необычным способом — с помощью тепла от двигателя одного из танков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 4 августа учащиеся Омского автобронетанкового инженерного института приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80.

— Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей, — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Пятые Армейские международные игры (АрМИ) пройдут с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств. Состязания состоятся на полигонах в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии, Иране, Монголии и Узбекистане.

Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал старт АрМИ-2019, президент страны Владимир Путин передал в свою очередь видеоприветствие участникам и гостям АрМИ-2019.