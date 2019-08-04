СМИ сообщили о задержании Ираном очередного иностранного танкера

По предварительным данным, причиной задержания стала перевозка судном контрабандного топлива.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал иностранный танкер в Персидском заливе, который направлялся в арабские страны. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

По данным телеканала, причиной задержания стала перевозка судном 700 тысяч литров контрабандного топлива. Отмечается, что на борту находились семеро моряков-иностранцев. Они также были задержаны.

Напомним, 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Причиной тому стало столкновение с рыболовецким судном. Всего на борту танкера 23 человека, трое из них — граждане России.