Сталлоне и Лундгрен примут участие в новом сериале про секретных агентов

В центре сюжета окажется секретный агент ООН, специалист по освобождению заложников, роль которого исполнит Лундгрен.

Знаменитые актёры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый проект — телесериал The International. Об этом сообщает издание Deadline.

Главным героем сериала станет секретный агент ООН, специалист по освобождению заложников. Его роль исполнит Лундгрен. Сталлоне же, вероятно, выступит продюсером и режиссёром пилотного эпизода. Права на показ The International уже приобрели такие компании, как Fox, CBS и NBC. Также сериалом заинтересовался Netflix.

Производством сериала займётся студия Сталлоне Balboa Productions, названная в честь одного из самых популярных сыгранных им персонажей — Рокки Бальбоа. В четвёртом фильме боксёрской саги оппонентом Рокки выступил Иван Драго, которого сыграл как раз Лундгрен. Кроме того, оба актёра играли в серии фильмов "Неудержимые".

Ранее Арнольд Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен заявили, что не планируют стареть.