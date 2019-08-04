Август в Москве начал устанавливать рекорды холода за 70 лет

Воскресенье, 4 августа, в Москве побило температурный рекорд — такой холодной погоды в регионе не было 70 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Согласно последним климатическим данным, столбик ртутного термометра не опускался ниже 15 градусов тепла с 1948 года. Однако сегодня метеорологи зафиксировали +13,5 на станции метро "ВДНХ" в 16:00 мск.

При этом, по словам Тишковца, погода не обрадует москвичей и в ближайшие дни. Понедельник, 5 августа, ожидается более холодным, скорее всего, этот день установит очередной температурный рекорд.

Ранее Лайф писал, что Москва в ближайшие пару дней останется под воздействием холодного фронта. Погода будет сопровождаться дневной температурой +11…+13 градусов и +9...+14 — по области. Временами возможны кратковременные дожди.