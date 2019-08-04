Ветеран ФСБ прокомментировал Лайфу дело блогера, угрожавшего детям полицейских

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

По мнению эксперта, достаточной мерой наказания задержанного станут общественные работы.

Ветеран спецподразделения "Альфа" кавалер трёх орденов Мужества Андрей Лобанов в беседе с Лайфом прокомментировал дело блогера, высказывавшего угрозы детям полицейских.

Похоже, этот мужчина не совсем нормальный. У этих людей же как, смерть ради смерти. И они настоящие провокаторы, — сказал ветеран.

Также собеседник Лайфа высказался о том, как стоит наказать блогера.

Лучше, чтобы этого молодого человека общественными работами наказали. Если в тюрьму, то это только кормить его, а так — пусть пользу приносит, у нас работы много, — сказал Лобанов.

Напомним, ранее СКР задержал блогера Владислава Синицу, который под ником Макс Стеклов в социальных сетях призывал подвергать насильственным действиям детей сотрудников правоохранительных органов. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично".

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