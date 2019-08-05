Глава "Слуги народа": Конфликт в Донбассе не решить принятием новых законов

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в интервью "Коммерсанту", что конфликт в Донбассе не удастся решить с помощью принятия новых законов.
— Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну, — отметил он.
При этом Разумков подчеркнул, что такое желание у Незалежной есть, однако оно якобы прослеживается не у всех участников переговорного процесса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возможную дату новой встречи лидеров в "нормандском формате".
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