В Якутии в кафе отравились 17 человек, включая 10 детей

Отмечается, что помимо наличия кишечной палочки в учреждении также были нарушены другие санитарно-эпидемиологические требования.

В Вилюйском районе Якутии после заражения сальмонеллёзом семнадцати человек, из которых десять — несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что с 9 по 12 июля граждане употребляли блюда, приобретённые в одном из местных кафе, после чего обратились за медицинской помощью.

— Им поставлен медицинский диагноз "сальмонеллёз", у двух несовершеннолетних диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит, — говорится в сообщении.

Исходя из данных лабораторных испытаний, в помещении кафе и образцах готовых блюд выявлены бактерии группы кишечной палочки рода salmonella. В учреждении также отмечены другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Ранее Лайф писал, что в Чурапчинском районе Якутии отравились шаурмой 22 человека, включая восемь детей.