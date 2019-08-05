В Минтрансе не ожидают роста цен на авиабилеты из-за переноса серверов

Предполагается, что локализация обеспечит конфиденциальность персональных данных пассажиров.

Перенос серверов систем бронирования авиабилетов в Россию, который должен закончиться к 31 октября 2021 года, не скажется на стоимости билетов. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

— Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история, — сказал глава Минтранса.

Дитрих заверил, что "ничего страшного не произойдёт", отметив, что всё будет идти "по плану", — специалисты знают, что нужно делать.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает популярные у россиян иностранные системы бронирования перенести серверы с персональными данными пассажиров в РФ. Как ожидается, локализация систем бронирования обеспечит конфиденциальность персональных данных и суверенитет при выполнении внутренних перелётов.