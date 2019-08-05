В Подмосковье накрыли цех с тухлой курятиной для шаурмы

Продукция доставлялась в пункты общественного питания столицы и области для приготовления блюда.

В Московской области полицейские обнаружили нарушения в работе цеха по производству шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

— В ходе осмотра цеха полицейскими выявлены факты хранения мяса кур с истёкшим сроком годности, а также несоблюдение ряда ветеринарно-санитарных правил, — говорится в сообщении.

Цех располагался в посёлке Октябрьский Люберецкого района на территории промзоны. Установлено, что готовая продукция доставлялась в пункты общественного питания Москвы и области для приготовления шаурмы.

Изготавливали антисанитарную пищевую продукцию нелегальные мигранты. В их отношении составлено 16 административных протоколов и наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением из России. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя Люберец по статье "Организация незаконной миграции". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Якутии в кафе отравилось 17 человек, включая 10 детей.