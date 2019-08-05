На "сибирских Мальдивах" могут сделать смотровую площадку

Ранее доступ к озеру был закрыт из-за участившихся случаев проникновения граждан на промышленный объект.

На новосибирской ТЭЦ-5 прошло выездное рабочее совещание с представителями областного правительства, поводом для которого стал повышенный интерес жителей и гостей региона к золоотвалу предприятия. Искусственное озеро за необычный бирюзовый цвет воды получило прозвище "сибирские Мальдивы". Региональные власти предложили обустроить на озере смотровую площадку.

— Люди хотят фотографироваться. Раз народ идёт — значит, надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить, — заявил начальник департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

Он подчеркнул, что главная задача — организовать комфортное, безопасное для людей место.

В "Сибирской генерирующей компании" пообещали подумать над предложением.

— Прежде всего нам важно обеспечить её безопасность. Потому что мы берём на себя ответственность за каждого потенциального туриста, — прокомментировал главный инженер новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.

Напомним, в июле доступ к "сибирским Мальдивам" был закрыт из-за участившихся случаев проникновения людей на производственный объект. В текущем летнем сезоне озеро пользуется повышенным вниманием со стороны туристов, любителей красивых селфи и эффектных фотографий.